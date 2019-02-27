Президент Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей

Глава государства обратил внимание, что люди будут получать не миллион рублей, как это было обещано, а 870 тысяч рублей. Фельдшеры же будут получать не 500 тысяч рублей, а 435 тысяч рублей.
«Ну, зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги», – цитирует Владимира Путина «ФедералПресс».
В свою очередь, первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов отметил, что это вполне логичное решение и поддержал инициативу Путина.
«Известия» напоминают, что во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор».
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН посчитал реальным выделение 10 трлн рублей на социальную сферу.