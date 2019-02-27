Президент Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей

Участники программы «Земский доктор» и «Земский учитель» поручением президента России Владимира Путина будут освобождены от уплаты НДФЛ с подъемных средства, которые полагаются учителям и докторам, желающим переехать на село.

Глава государства обратил внимание, что люди будут получать не миллион рублей, как это было обещано, а 870 тысяч рублей. Фельдшеры же будут получать не 500 тысяч рублей, а 435 тысяч рублей.

«Ну, зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги», – цитирует Владимира Путина «ФедералПресс».

В свою очередь, первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов отметил, что это вполне логичное решение и поддержал инициативу Путина.

«Известия» напоминают , что во время оглашения послания Федеральному собранию, Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор».