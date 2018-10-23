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Президент Польши заявил об опасности «Северного потока – 2» для Словакии и Украины

23 Октября 2018 в 10:35
Президент Польши заявил об опасности «Северного потока – 2» для Словакии и Украины

Президент Польши Анджей Дуда разглядел в газопроводе «Сверный поток – 2» опасность для Украины и Словакии. В то же время он подчеркнул, что для Варшавы опасности не будет, так как страна предприняла «предупреждающие» действия, сообщает Газета.ру.

«Без сомнения, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», - цитирует словам Дуды RT.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН отметил, что Польша убеждена, что РФ сможет шантажировать Польшу, перекрывая газ.

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