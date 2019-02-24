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Президент Молдавии проголосовал на парламентских выборах

24 Февраля 2019 в 13:00
Президент Молдавии проголосовал на парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон отдал свой голос на парламентских выборах.

Молдавский лидер голосовал на избирательном участке в общежитии №5 университета им. Крянгэ. Помещение оказалось настолько небольшим, что еле вместило аккредитованных журналистов и операторов. Игорь Додон приехал с супругой на участок и тепло поздоровался с его сотрудниками.

По итогам выборов, которые состоятся в воскресенье, 24 февраля, депутаты парламента Молдавии будут избраны на четыре года. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Основными соперниками являются представители Партии социалистов, которые выступают за взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партии и правого оппозиционного блока ACUM, отстаивающие евроинтеграцию.

Отмечается, что порога явки на парламентских выборах в Молдавии нет.

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