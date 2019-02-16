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Президент Молдавии отказался отзывать посла из России

16 Февраля 2019 в 13:15
Президент Молдавии отказался отзывать посла из России

Президент Молдавии Игорь Додон отказался отзывать из России посла страны Андрея Негуцу. Об этом молдавский лидер заявил РИА Новости.

«Нет, не будем. Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может», - заявил Додон.

Напомним, одной из причин отзыва посла Молдовы в России Андрея Негуцы называют его недостаток усилий к воспрепятствованию открытия представительства Приднестровья в Москве. Молдавские политики назвали событие  беспрецедентным шагом, «который окажет влияние на процесс реинтеграции страны».

Ранее в беседе с НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что возвращение посла в столицу РФ не улучшит российско-молдавские отношения

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