Президент Лукашенко открестился от российских военных баз в Белоруссии

Как пишут Дни.ру, Москва и Минск вели переговоры о создании военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над i, заявив, что размещение российской авиабазы с военной точки зрения не нужно ни одной стране. По мнению президента Белоруссии, шумиху вокруг этой политической темы раздули СМИ.
Сейчас на белорусской территории сейчас размещаются два российских военных объекта. Это 43-й узел связи ВМФ «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга», напоминает Ura.ru.
Ранее президент Лукашенко выступил с предложением о введении совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбасс. Белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире НСН объяснил, что помешает исполниться планам Лукашенко по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.