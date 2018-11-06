Президент Лукашенко открестился от российских военных баз в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимости в российской военной базе на территории страны нет. По его мнению, армия способна противостоять любой агрессии, но если бы необходимость была, то Минск обратился бы за помощью к Москве.

Как пишут Дни.ру, Москва и Минск вели переговоры о создании военной базы. Но еще три года назад Александр Лукашенко попытался расставить все точки над i, заявив, что размещение российской авиабазы с военной точки зрения не нужно ни одной стране. По мнению президента Белоруссии, шумиху вокруг этой политической темы раздули СМИ.

Сейчас на белорусской территории сейчас размещаются два российских военных объекта. Это 43-й узел связи ВМФ «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга», напоминает Ura.ru.