Воскресенье
10 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Президент Латвии призвал Европу к объединенному сдерживанию России

10 Марта 2019 в 10:23
Президент Латвии призвал Европу к объединенному сдерживанию России

Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что Европа должна «быть единой». Только так, по его мнению, возможно сдерживать «агрессивную» политику России. Свой призыв к единому противостоянию РФ он высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор»,- заявил Раймондс Вейонис.

Хотя, по его словам, Латвии придает уверенности наличие баз НАТО в странах Балтии и в Польше, данные меры он считает недостаточными, поэтому призывает европейские государства к совместным действиям по вопросам обороны.

Раймондс Вейонис также призвал европейских политиков быть бдительными и на предстоящих выборах в Европарламент. По его мнению, Россия «что-то делает для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте» и противостояния Европе.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал в беседе с НСН, как меняется политический курс в Латвии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.