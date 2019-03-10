Президент Латвии призвал Европу к объединенному сдерживанию России

Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что Европа должна «быть единой». Только так, по его мнению, возможно сдерживать «агрессивную» политику России. Свой призыв к единому противостоянию РФ он высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор»,- заявил Раймондс Вейонис.

Хотя, по его словам, Латвии придает уверенности наличие баз НАТО в странах Балтии и в Польше, данные меры он считает недостаточными, поэтому призывает европейские государства к совместным действиям по вопросам обороны.

Раймондс Вейонис также призвал европейских политиков быть бдительными и на предстоящих выборах в Европарламент. По его мнению, Россия «что-то делает для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте» и противостояния Европе.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал в беседе с НСН, как меняется политический курс в Латвии.

