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Президент Кот-д'Ивуара амнистировал бывшую «первую леди»

7 Августа 2018 в 20:25
Президент Кот-д'Ивуара амнистировал бывшую «первую леди»

Президент Кот-д'Ивуара 76-летний Алассан Уаттара объявил об амнистии 800 человек, включая осужденную на 20 лет лишения свободы Симону Гбагбо, супругу предыдущего главы государства 73-летнего Лорана Гбагбо.

Указ об амнистии был оглашен накануне Национального дня.

В ноябре 2010 года, после президентских выборов в Кот-д'Ивуаре, тогдашний президент Лоран Гбагбо и лидер оппозиции Алассан Уаттара объявили о своей победе и были приведены к присяге в качестве президентов. Между сторонами разразился вооруженный конфликт, который продолжался около 5 месяцев. Кризис привел к гибели по меньшей мере 3 тысяч человек, передает «Синьхуа».

Республика Кот-д’Ивуар — государство в Западной Африке. Граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. До 1960 года — колония Франции.

До 1986 года название государства официально переводилось на русский язык как Республика Берег Слоновой Кости. В октябре 1985 года съезд правящей Демократической партии постановил, что слово «Кот-д’Ивуар» является географическим названием и его не нужно переводить с французского.

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