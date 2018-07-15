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Президент Хорватии ради финала ЧМ-2018 выучила русский

15 Июля 2018 в 12:30
Президент Хорватии ради финала ЧМ-2018 выучила русский

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выразил благодарность России за теплый прием. Чтобы подчеркнуть свою признательность хорватский лидер специально выучила русский язык.

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева», — сказала Грабар-Китарович, слова которой приводит Газета.ру

Хорватский лидер призвала россиян болеть за сборную ее страны в финале мирового первенства.

Сегодня в столичных «Лужниках» хорваты сыграют с Францией. Начало встречи в 18.00

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