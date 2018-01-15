Президент Ирландии соболезнует в связи со смертью солистки «The Cranberries»

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки ирландской группы «The Cranberries» Долорес О’Риордан, сообщает ТАСС в публикации пресс-службы президента.

«Долорес О'Риордан и «The Cranberries оказали» огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и в международном масштабе. <...> Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей», говорится в заявлении президента.

Долорес О’Риордан скоропостижно скончалась сегодня в возрасте 46 лет в Лондоне.



