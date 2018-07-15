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Президент Франции Макрон встретился с Путиным в Кремле

15 Июля 2018 в 16:43
Президент Франции Макрон встретился с Путиным в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в преддверии финального матча  ЧМ-2018 между Хорватией и Францией принял в Кремле президента Пятой республики Эмануэля Макрона.

На встрече с французским коллегой глава российского государства отметил, что между Парижем и Москвой постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества.

«Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития», — сказал Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на матч-финал Чемпионата мира по футболу. Сегодня в «Лужниках» за звание лучших футболистов планеты поборются сборные Хорватии и Франции.

На трибунах будут присутствовать представители руководства 14 государств, в том числе президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Ранее сегодня она обратилась к российским болельщикам и на русском языке поблагодарила их за теплый прием.

Встреча сборных Франции и Хорватии в рамках финала ЧМ-2018 начнется в «Лужниках» в 18.00, пишет Газета.ру
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