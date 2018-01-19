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Президент Египта намерен переизбраться

19 Января 2018 в 23:57
Президент Египта намерен переизбраться

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры для участия в предстоящих выборах главы государства, сообщает «Синьхуа».

63-летний Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси — египетский политический и военный деятель. Шестой президент Египта с 8 июня 2014 года. Фельдмаршал с 2014 года. Сыграл центральную роль в военном перевороте 3 июля 2013 года, который сверг предыдущего президента Мухаммеда Мурси.

Министр обороны и верховный главнокомандующий ВС Египта с 12 августа 2012 года по 27 марта 2014 года, председатель Высшего совета вооруженных сил с 12 августа 2012 года по 27 марта 2014 года, заместитель премьер-министра с 16 июля 2013 года по 27 марта 2014 года.

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