Европейский еврейский конгресс заявил, что разговорами антисемитизм не искоренить

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор призвал найти серьёзный подход к осознанию и решению проблемы антисемитизма. Об этом он заявил в Венском университете, где проходит конференция «Конец антисемитизму».

«Мы ставим перед собой очень амбициозную задачу — посеять семена того, чтоб в итоге положит конец антисемитизму, — заявил Кантор в своей вступительной речи. — Недостаточно только говорить о проблеме. Мы должны быть амбициозными и прагматичными, чтобы найти правильные решения», — подчеркнул он.

Также глава ЕЕК обратил внимание на то, что ситуация не улучшится до тех пор, пока Европа не отреагирует на антисемитские акции. По его словам, постыден сам факт, что еврейская община нуждается в современном мире в защите полиции и армии.

Напомним, что конференция «Конец антисемитизму» проходит в Вене при участии 150 докладчиков из Северной и Латинской Америки, Израиля, Австралии и стран Европы. По итогам мероприятия будет составлен перечень мер, необходимых для реализации борьбы с антисемитизмом во всём мире. Его представят политикам, религиозным деятелям, журналистам, юристам и другим ответственным лицам.