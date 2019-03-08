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Президент Чехии назвал «глупой провокацией» отказ российскому дипломату во въезде в страну

8 Марта 2019 в 11:03
Президент Чехии назвал «глупой провокацией» отказ российскому дипломату во въезде в страну

Чешский президент Милош Земан считает отказ пустить представителя МИД России в страну «глупой провокацией». Об этом глава государства заявил в эфире TVBarrandov, сообщает, в свою очередь, РИА Новости.

«Я считаю эти действия весьма глупой провокацией», - отметил Земан.

По мнению Земана, инцидент мог испортить отношения между двумя странами «на долгое время».

Ранее НСН информировала, что представителя МИД, который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию, не пустили в страну. Об этом заявили в посольстве в Праге. Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ сообщалось, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».

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