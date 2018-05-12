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Президент Аргентины не приедет в Россию на ЧМ-2018

12 Мая 2018 в 09:30
Президент Аргентины не приедет в Россию на ЧМ-2018

Президент Аргентины Маурисио Макри отказался от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу из-за усугубления экономического кризиса в стране, передает ТАСС. Официального подтверждения этой информации пока нет. В начале года Макри по итогам с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что надеется приехать на Чемпионат мира по футболу с дочерью Антонией.

4 мая Центробанк Аргентины поднял базовую ставку до 40%. Эти меры на несколько часов приостановили снижение курса песо, однако затем его падение продолжилось.

В пятницу курс национальной валюты Аргентины достиг исторического минимума по отношению к доллару. К завершению торгов за доллар давали 23,73 песо.

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

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