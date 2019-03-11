Президент Алжира отказался от переизбрания

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в обращении к нации объявил о своем решении не баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, передает «Синьхуа».



Бутефлика сообщил о том, что откладывает проведение намеченных на 18 апреля выборов на неопределенный срок. Он отметил, что снятие своей кандидатуры на выборах стало ответом на непрекращающиеся митинги.

Абдель Азиз Бутефлика - алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира с 1999 года. Четырежды переизбирался на пост президента. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

2 марта президенту исполнилось 82 года.