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Претенденты на «Грэмми» игнорируют церемонию награждения

9 Февраля 2019 в 17:15
Претенденты на «Грэмми» игнорируют церемонию награждения

Сразу четверо номинантов музыкальной премии «Грэмми» — Ариана Гранде, Дрейк, Чайлдиш Гамбино (псевдоним Дональда Гловера), Кендрик Ламар, — решили не выступать на церемонии награждения. Публикацию обо этом разместила газета The New York Times со ссылкой на продюсера шоу Кена Эрлиха.

Исполнители заявлены на победу в номинациях «Альбом года» и «Песня года». Представители музыкантов от комментариев отказались.

Журналисты считают, что отказ от участия в шоу Гранде связан с тем, что стороны не пришли к согласию при выборе композиции, которую исполнит The Hollywood Reporter.

Устроители церемонии надеются, что артисты изменят решение и примут участие в шоу в качестве гостей.

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», 61 по счету, состоится в ночь на 11 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты стали известны в начале декабря 2018 года, напомнили Известия.

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