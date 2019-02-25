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Преступник в Крыму украл копилку

25 Февраля 2019 в 21:28
Преступник в Крыму украл копилку

В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение от 51-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо проникло в квартиру и похитило денежные средства, находящиеся в копилке. Сумма ущерба составила 3000 рублей, сообщает Крымское информационное агентство.

Полиция оперативно был задержан 58-летний житель, ранее судимый бывший сожитель заявительницы.

Денежные средства злоумышленник потратил на еду и спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Руководство Третьяковской галереи решило заключить дополнительный контракт с Росгвардией по охране экспозиции Ильи Репина. Выставка откроется 16 марта и продлится до августа.

Ранее стало известно, что картины Государственной Третьяковской галереи отныне находятся под защитой новой охранной системы, которая используется российскими военными. Она состоит из прикрепленного к картине датчика и браслета на руке охранника. В случае какого-либо движения полотна – на браслет и центральный пульт охраны поступит сигнал тревоги. Решение взять под особый надзор произведения искусства было принято после кражи из Третьяковки картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

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