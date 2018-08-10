Пресса США: Американские санкции навредят России, но помогут Путину

Американская газета The Washington Post пишет, что урон, нанесенный российской экономике новыми санкциями США, может помочь президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Со ссылкой на российских аналитиков, американская газета пишет, что санкции, объявленные Госдепом в связи с инцидентом в британском Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, вряд ли ослабят политические позиции Владимира Путина, по крайней мере, в ближайшем будущем.

«На самом деле, новый пик напряженности в отношениях с Вашингтоном может предоставить удобный отвлекающий маневр для Кремля во времена внутреннего недовольства по поводу попыток правительства повысить пенсионный возраст», — пишет The Washington Post.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил американскому изданию, что санкции могут повысить рейтинг Путина, даже если экономические трудности навредят ему в долгосрочном периоде. По словам Гудкова, авторитет Путина основан на идее великой державы и на образе врага, поэтому с точностью говорить о том, что ухудшение материального положения россиян скажется на популярности главы государства, не стоит.

Напомним, первая волна американских санкций, связанных с так называемым «делом Скрипаля», должна вступить в силу 22 августа. Через три месяца может быть принят второй раунд ограничительных мер, если Россия не выполнит названные Госдепом США условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США «незаконными».