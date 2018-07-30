Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Пресс-секретарь прокомментировал информацию об инсульте Лукашенко

30 Июля 2018 в 19:26
Пресс-секретарь прокомментировал информацию об инсульте Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию СМИ о госпитализации лидера страны в результате инсульта.

«Прокомментирую эту информацию одним словом: "Ерунда". Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь"», — передает слова Эйсмонт РИА Новости.

Напомним, в понедельник 30 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Белоруссии был госпитализирован с инсультов, в связи с чем не появился публично с 28 июля и отменил все встречи.

В свою очередь в пресс-службе президента заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в обозначенный период.
Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.