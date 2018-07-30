Пресс-секретарь прокомментировал информацию об инсульте Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию СМИ о госпитализации лидера страны в результате инсульта.

«Прокомментирую эту информацию одним словом: "Ерунда". Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь"», — передает слова Эйсмонт РИА Новости.

Напомним, в понедельник 30 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Белоруссии был госпитализирован с инсультов, в связи с чем не появился публично с 28 июля и отменил все встречи.

В свою очередь в пресс-службе президента заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в обозначенный период.