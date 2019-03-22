Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы

Юлия Началова скончалась из-за заражения крови. Как отмечает «Вести.ру», об этом после получения результатов вскрытия заявила её пресс-секретарь Анна Исаева. Она подчеркнула, что в настоящий момент в СМИ и социальных сетях публикуются противоречивые данные об истинных причинах смерти исполнительницы. Некоторые источники сообщают, что Началова болела раком.

По словам Исаевой, официальная причина смерти Юлии Началовой, подтвержденная вскрытием, заражение крови — сепсис. Она уточнила, что врачам, которые боролись за жизнь Началовой, удалось справиться с первой волной сепсиса. Вторая стала для певицы фатальной. Исполнительница умерла 16 марта. Её было 38 лет.

В минувший четверг, 21 марта, Юлию Началову похоронили на Троекуроском кладбище столицы. Простится с ней пришли сотни поклонников её творчества, родные, близкие, а также многочисленные коллеги по цеху. Поклонники проводили артистку продолжительными аплодисментами и криками «Браво!».

Между тем, друзья и коллеги Юлии Началовой намерены добиваться присвоения певице звания заслуженной артистки России. Об этом заявили музыкальный продюсер Андрей Разин и певец Филипп Киркоров, пишет Ura.ru.

