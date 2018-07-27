Пресс-секретарь Кобзона заявила о плановой госпитализации артиста

Народный артист СССР Иосиф Кобзон лег в больницу на плановое обследование, речи об экстренной госпитализации, а также о реанимации не идет. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова.

«Свободная пресса» отмечает, СМИ написали об ухудшении певца, депутат Госдумы накануне. В нижней палате российского парламента подтвердили факт госпитализации.

Напомним, Кобзон борется с онкологическим заболеванием с 2005-го года. Однако артист продолжает выступать на концертах и не пропускает заседания Госдумы.