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Пресс-секретарь Кобзона заявила о плановой госпитализации артиста

27 Июля 2018 в 13:27
Пресс-секретарь Кобзона заявила о плановой госпитализации артиста

Народный артист СССР Иосиф Кобзон лег в больницу на плановое обследование, речи об экстренной госпитализации, а также о реанимации не идет. Об этом рассказала пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова.

«Свободная пресса» отмечает, СМИ написали об ухудшении певца, депутат Госдумы накануне. В нижней палате российского парламента подтвердили факт госпитализации.

Напомним, Кобзон борется с онкологическим заболеванием с 2005-го года. Однако артист продолжает выступать на концертах и не пропускает заседания Госдумы.

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