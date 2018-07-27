В окружении Кобзона не подтвердили критическое состояние певца

Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон не находится в реанимационном отделении больницы, он проходит плановое лечение. Об этом Телеканалу 360 сообщила пресс‐секретарь артиста Варвара Виноградова. По её словам, речь о критическом состоянии не идёт.

Сообщения о плохом состоянии здоровья Иосифа Кобзона стали появляться последние несколько дней. Ранее в Госдуме подтвердили НСН, что певец и народный избранник госпитализирован в одну из московских клиник. Более 10 лет назад Кобзону была сделана операция в связи с онкологическим заболеванием.