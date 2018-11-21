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Пресс-конференция о проблемах топливного рынка началась в НСН

21 Ноября 2018 в 14:12
Пресс-конференция о проблемах топливного рынка началась в НСН

Эксперты в эфире НСН обсудят, что ждёт потребителей после разморозки цен на бензин в 2019 году.

Независимый топливный союз считает чрезвычайной ситуацию на топливном рынке России. Владельцы двух третей всех автозаправочных станций оказались на грани разорения. Об этом говорится в открытом письме НТС президенту РФ Владимиру Путину. Как отмечается в обращении, АЗС независимых операторов вынужденно устанавливают самые высокие розничные цены. 

НТС жалуется на дискредитацию со стороны надзорных органов. По мнению Союза, внимание от причин кризиса на топливном рынке переводится на борьбу со следствиями. В НТС обвинили регулирующие органы в неспособности провести эффективную реформу отрасли и в провале экономической политики в топливном секторе.

Менее, чем за два месяца, биржевые и оптовые цены на топливо подскочили более, чем на 20%, что в условиях «заморозки» розничных цен привело к убыткам независимых АЗС. С нового, 2019 года будут увеличены акцизы. На этом фоне эксперты не исключают коллапса отечественного топливного рынка.

Гости пресс-центра НСН расскажут о предстоящей в 2019 году динамике цен на разные виды топлива, обсудят, какие меры необходимо принять для выхода из кризисной ситуации.

В пресс-конференции принимают участие: президент Независимого топливного союза Павел Баженов, руководитель аналитического центра НТС Григорий Баженов, коммерческий директор сети АЗС «Северная империя» Игорь Ефремов, директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

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