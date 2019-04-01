Пресс-конференция о защите прав потребителей стартовала в НСН

Эксперты в эфире НСН расскажут, как потребителям отстоять свои права и не стать жертвой обмана.

Пресс-конференция на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей» началась в пресс-центре Национальная Служба Новостей».

По статистике за 2018 год, уровень защиты потребителей в России снизился. Число субъектов РФ, в которых права потребителей защищены неудовлетворительно, упало с 16 до 31. Такие данные Объединение потребителей России представило на круглом столе в Совете Федерации. Отмечается, что только в четырех субъектах просветительские программы среди потребителей велись на высоком уровне. Детальную статистику в сфере защиты прав потребителей представят на площадке НСН. Совет Федерации 13 марта одобрил закон, позволяющий гражданам подавать жалобы через МФЦ, если их права были нарушены.

В пресс-конференции принимают участие:

- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко;

- Председатель Объединения потребителей России, руководитель федерального проекта «Знак качества» Алексей Корягин;

- Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Ирина Соколова.