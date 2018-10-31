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Пресс-конференция о выходе США из ДРСМД началась в НСН

31 Октября 2018 в 14:08
Пресс-конференция о выходе США из ДРСМД началась в НСН

В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» начинается пресс-конференция, посвящённая выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом решении ранее сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

В мероприятии примут участие первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Напомним, первый последний президент СССР Михаил Горбачёв уже посчитал выход США из соглашения объявлением новой гонки вооружений.

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