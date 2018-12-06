Пресс-конференция НСН: Каскадеры в России работают без трудового договора

Участники пресс-конференции о гибели каскадера рассказали о различных нарушениях во время съемок.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная обстоятельствам гибели каскадера фильма «Ильинский рубеж». Мужчину раздавил танк, водитель которого не успел затормозить на нужной отметке. На данный момент съёмки фильма завершены, по факту гибели каскадера было возбуждено уголовное дело, однако установить виновных следствию пока не удалось.

Девушка погибшего каскадера Ольга Антипова рассказала, что кинокомпания пытается замять это дело.

«В СМИ писали, что это человек низкой квалификации. Олега я знаю больше 10 лет, у него была очень высокая квалификация. Изначально СМИ это освещали очень некорректно. Дело затягивалось, на встречи никто не приходил, они переносились, никто ничего толком не говорил. Когда я пыталась придать огласку, обращалась в различные СМИ, мне везде давали отказ, говоря, что наша позиция в этом деле никому не интересна. Представители компании "Военфильм" делает все, чтобы не придавать этому огласку и не привлекать ответственных к наказанию. Он был уверен в своей квалификации, это кино не требовало выполнения сложных трюков, он делал гораздо более сложные вещи раньше. Я догадывалась, что он работает без трудового договора», - отметила она.

Коллега погибшего каскадера Федор Старых добавил, что нарушения с оформлением трудовых договоров на съемках присутствуют повсеместно.

«Это системная проблема для всех каскадеров. Кино – это большая деревня. Я работаю за рубежом, вижу разницу. Лично у меня не было договора», - сказал он.

Ранее во время пресс-конференции НСН адвокат родителей погибшего Олега Шилкина Андрей Мишонов рассказал о том, что родителям пострадавшего не была предоставлена видеозапись с места происшествия, а также упомянул о том, что танком, который совершил наезд на каскадера, управлял тракторист.