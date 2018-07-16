Преследование активиста ОНФ прекратили после вмешательства Путина

После вмешательства президента России Владимира Путина прекращено уголовное преследование активиста Общероссийского народного фронта из Ростова-на-Дону Сергея Левченко. Об этом рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.



По его словам, с Левченко сняты все обвинения, а мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

«Рад сообщить, что мы получили уведомление от УМВД по Ростову-на-Дону о том, что уголовное преследование в отношении нашего активиста было прекращено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде – отменена. Таким образом, мы увидели взвешенный подход правоохранительных органов, в частности, Генеральной прокуратуры РФ, которая провела свою работу быстро и эффективно», - рассказал Антон Гетта.

Напомним, преследование активиста со стороны местных чиновников началось после того, как Левченко осенью 2015 года начал вести мониторинг качества дорог. Вместе с экспертами лаборатории Ростовского государственного строительного университета он проводил исследование качества асфальта на соответствие нормативам. В итоге большая часть бракованных участков пришлась на дороги Ростова-на-Дону.

О преследовании Левченко Путину рассказала журналистка из Омской области на Медиафоруме ОНФ в Калининграде. Президент поручил разобраться в происходящем МВД И Генеральной прокуратуре.