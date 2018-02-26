Преподаватель женился на юной ученице и избежал тюрьмы

55-летний дирижер музыкальной школы Санкт-Петербурга женился на 15-летней флейтистке и таким образом избежал уголовного преследования. «Русская планета» сообщает, что первоначально суд назначил музыканту наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Кроме того судья лишил его на три года права заниматься педагогической деятельностью. Однако после того как дирижер вступил в законный брак со своей ученицей, он был освобожден от наказания.

О связи преподавателя и флейтистки стало известно после ее беременности и аборта. После скандала, дирижер вынужден был уволиться из музыкальной школы.