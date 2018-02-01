Премию «Чартова Дюжина» вручат фильму «Движение вверх»

На церемонии вручения XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» появится несколько новых номинаций. В том числе и одна немузыкальная. Об этом на пресс-конференции, посвящённой премии, рассказала программный директор радиостанции НАШЕ Радио Анастасия Рогожникова.

Мы дадим премию за фильм «Движение вверх». Вручим ее представителям съемочной группы, которые поднимутся на сцену премии», - сказала она.

Ранее один из организаторов премии «Чартова Дюжина 2018» Владимир Соловьев рассказал, что церемонию откроет голограмма Владимира Высоцкого.