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Премию «Чартова Дюжина» вручат фильму «Движение вверх»

1 Февраля 2018 в 15:36
Премию «Чартова Дюжина» вручат фильму «Движение вверх»

На церемонии вручения XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» появится несколько новых номинаций. В том числе и одна немузыкальная. Об этом на пресс-конференции, посвящённой премии, рассказала программный директор радиостанции НАШЕ Радио Анастасия Рогожникова.

Мы дадим премию за фильм «Движение вверх». Вручим ее представителям съемочной группы, которые поднимутся на сцену премии», - сказала она.

Ранее один из организаторов премии «Чартова Дюжина 2018» Владимир Соловьев рассказал, что церемонию откроет голограмма Владимира Высоцкого. 

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