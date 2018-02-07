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Премия «Серебряный Лучник» стартует в Москве

7 Февраля 2018 в 17:38
Премия «Серебряный Лучник» стартует в Москве

Дни открытых презентаций Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» состоятся 15-16 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

В мероприятии примут участие более 50 специалистов по коммуникациям из Москвы, Владивостока, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Они будут защищать реализованные в прошлом году программы перед экспертным советом, членами жюри, а также профессиональным сообществом.

По итогам авторских презентаций будут определены победители в 10 проектных номинациях. Кроме защиты программ программа Дней открытых презентаций предполагает знакомство с авторами книг, составивших шорт-лист номинации «Лучшая работа по теории общественных связей», а также лекции претендентов на победу в номинации «Мастер».

Список победителей в номинациях будет оглашен 16 февраля в отеле «Метрополь» во время церемонии награждения. Также там объявят обладателя Гран-при и специального приза Попечительского совета премии за «Лучший региональный проект».

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