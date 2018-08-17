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Премьером Словении стал 40-летний пародист

17 Августа 2018 в 21:23
Премьером Словении стал 40-летний пародист

Парламент Словении сегодня утвердил Марьяна Шареца в должности премьер-министра, передает «Синьхуа».

40-летний Шарец формирует правительство меньшинства, состоящее из 5 левоцентристских партий, он был поддержан левым сектором, получив 55 голосов.

Шарец родился 2 декабря 1977 года в Любляне. В 2001 году окончил Академию театра, радио, кино и телевидения при Люблянском университете. Со следующего года активно работал на национальном телевидении RTV Slovenija. Выступал в комедийном амплуа и политической сатире на радио-шоу Радио Га-Га и телевизионном шоу Хри-бар Сашо Хрибара. Изображал вымышленного персонажа Ивана Серпентиншика, ворчливого деревенского жителя из Верхней КрайныКроме этого, имитировал многих известных людей: бывшего словенского президента Янеза Дрновшека,  Фиделя Кастро, известного словенского политика Антона Ропа, словенских премьер-министров Янеза Яншу и Андрея Баюка. Работал как журналист и редактор. После ухода в политику, закончил с актерской карьерой. Избирался мэром одного из словенских городов. Участвовал в президентских выборах.

 

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