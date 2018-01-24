Премьера песни группы Uma2rman на стихи Высоцкого пройдёт на НАШЕм Радио

НАШЕ Радио напоминает о том, что 25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. К юбилею знакового поэта и певца эпохи, НАШЕ Радио совместно с Яндекс.Такси и группой Uma2rman подготовили для всех слушателей невероятный подарок: в день рождения Владимира Семёновича на НАШЕМ Радио состоится премьера «Песни таксиста» в исполнении Uma2rman, написанной на стихи Высоцкого.

Идея записать песню принадлежит сотрудникам Яндекс.Такси, которые нашли малоизвестное стихотворение Владимира Семёновича. Основатели группы Uma2rman, братья Кристовские, будучи давнишними поклонниками творчества Высоцкого, в свою очередь заинтересовались этой идеей и захотели исполнить «Песню таксиста». Кстати, до того, как стать известным музыкантом, Владимир Кристовский работал таксистом, поэтому тема песни для него особенно близка. Автором музыки и аранжировки песни Сергей Кристовский с удовольствием поделился воспоминаниями из юности:

«Песня таксиста» - она про людей и про жизнь. Пока придумывал форму для стихотворения, вспомнил, как и я, и Вовка подрабатывали в девяностые частным извозом – почти такси, получается. Я тогда только получил права и на папиной шестерке «Жигулей» ездил по городу по делам одной компании. Так что эта песня и про нас с братом. Нам очень хочется, чтобы как можно больше зрителей еще раз вспомнили творчество большого поэта – Владимира Высоцкого. Владимир Семенович, с Днем рождения!».

Онлайн версия песни будет доступна с 25 января 2018 года на сервисе Яндекс.Музыка.

А мы хотели бы напомнить, что выступление голограммы Владимира Высоцкого с оркестром можно будет увидеть на главном музыкальном событии зимы – XI Ежегодной премии «Чартова Дюжина» 2018. В рамках заявленной концепции премии #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ «Ледовый дворец» зрители увидят захватывающее дух постановочное мультимедийное шоу, представляющее историю русского рока.

Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!