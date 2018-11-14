Премьер Японии готов к мирному договору с Россией

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли решение активизировать российско-японские переговоры для заключения мирного договора на основе декларации 1956 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков по результатам встречи лидеров в Сингапуре.

Как отмечает RT , Абэ выразил надежду на то, что Токио и Москва решат территориальный спор и заключат мирный договор на основе взаимного доверия лидеров. Ранее Владимир Путин предложил подписать договор до конца текущего года без предварительных условий, а вопрос курильских островов решить отдельно.

Синдзо Абэ собирается посетить Россию с визитом в начале 2019 года.

Между тем, глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил ранее в эфире НСН, что не верит в существенный результат российско-японских переговоров.

