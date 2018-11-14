Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Горячие новости

Премьер Японии готов к мирному договору с Россией

14 Ноября 2018 в 16:48
Премьер Японии готов к мирному договору с Россией

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли решение активизировать российско-японские переговоры для заключения мирного договора на основе декларации 1956 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков по результатам встречи лидеров в Сингапуре.

Как отмечает  RT, Абэ выразил надежду на то, что Токио и Москва решат территориальный спор и заключат мирный договор на основе взаимного доверия лидеров. Ранее Владимир Путин предложил подписать договор до конца текущего года без предварительных условий, а вопрос курильских островов решить отдельно.

Синдзо Абэ собирается посетить Россию с визитом в начале 2019 года.

Между тем, глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил ранее в эфире НСН, что не верит в существенный результат российско-японских переговоров. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.