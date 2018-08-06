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Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

6 Августа 2018 в 10:43
Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщают «Новые Известия», ссылаясь на Kyodo. Источник отмечает, что премьер-министр Японии хотел бы обсудить с лидером КНДР ядерное разоружение Северной Кореи.

Между тем, RT подчёркивает, что Абэ также отметил, что в отношениях с Пхеньяном у Токио наблюдается стагнация. А в случае успеха встречи и разрешения спорных вопросов, есть гарантии того, что получится построить «новые японско-северокорейские отношения».

Напомним, Ким Чен Ын недавно провёл двустороннюю встречу с Дональдом Трампом в Сингапуре. Она состоялась 12 июня. По итогам переговоров стороны договорились о том, что Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон предоставит гарантии безопасности.

После встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за успешный саммит, отмечает «Свободная пресса».

 


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