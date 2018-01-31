Премьер-министра Дании обвинили в получении взятки

Скандал разворачивается в Дании вокруг премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, принявшего от знакомого судовладельца подарок, который по датским законам можно классифицировать как взятку.

Как сообщают СМИ, экс-госслужащий, имя которого не называется, подал в полицию заявление на главу правительства по статье 144 УК Дании, предусматривающей тюремные сроки или крупные штрафы за получение взятки должностным лицом.

В 2014 году Расмуссен, еще будучи депутатом парламента, получил приглашение провести отпуск в загородном доме судовладельца Йона-Анкера Хаметнера Ларсена. Воспользовался этой возможностью Расмуссен только в 2016 году, уже заняв пост премьер-министра. Стоимость отдыха была оценена в 10 тысяч датских крон.

Расмуссен отрицает, что нарушил закон.

Ситуацию осложняет то, что Расмуссен и Ларсен не были старыми друзьями, которые могли бы обмениваться ценными подарками. Они познакомились лишь в 2014 году. С другой стороны, Ларсен считается членом небольшой группы состоятельных датских бизнесменов, специализирующихся на рыболовецкой отрасли и известных как «короли квот». Именно их судам достается значительная часть всех распределяемых в стране квот на промышленный лов рыбы.

Ларс Лёкке Расмуссен (родился 15 мая 1964, Вайле) — датский государственный и политический деятель, премьер-министр Дании с 5 апреля 2009 по 3 октября 2011 года. На выборах 18 июня 2015 года он одержал победу над Хелле Торнинг-Шмитт и снова занял должность премьер-министра страны.

Член либерально-консервативной партии Венстре. Депутат датского парламента с 1994 года.

Министр внутренних дел и здравоохранения в 2001—2007 годах. Министр финансов в 2007—2009 годах. После отставки Андерса Фог Расмуссена с поста премьер-министра Дании, в связи с его избранием на пост Генерального секретаря НАТО Ларс Лёкке Расмуссен возглавил датское правительство.

Женат на фарерке Соулрун Якупсдоттир Лёкке Расмуссен (урожд. Якупсдоттир Петерсен), у них трое детей. Помимо родного датского, владеет английским, немецким и фарерским языками.

Премьер-министр Дании является политическим лидером Дании и главой правительства Дании. Назначается монархом Дании, обычно являясь лидером партии, имеющей большинство в фолькетинге — датском парламенте. Премьер-министр и кабинет (состоящий из всех самых старших руководителей департаментов правительства) несут коллективную ответственность за свою политику и действия перед монархом, фолькетингом, их политическими партиями, и, в конечном итоге, перед электоратом. На практике премьер-министр в первую очередь отвечает перед фолькетингом.

В случае утраты парламентского доверия премьер-министр имеет право как уйти вместе с кабинетом в отставку, так и попросить монарха о роспуске парламента и назначении новых выборов.



