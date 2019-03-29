Премьер-министр РФ пообещал решение проблем дольщиков

Дмитрий Медведев уверен, что правительству удастся разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками по всей стране, но на это потребуется время. Такое мнение он высказал во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что в каждой ситуации существуют свои особенности. Он обратил внимание, что где-то виноваты разные люди, где-то застройщик, сфальсифицировавший документы, где-то есть вина рыночного механизма.

«Тем не менее, государство эту тему не отпускает и в конечном счете, я уверен, что мы эту проблему дорешаем», - сказал он.

Российский премьер отметил, что даст поручение аппарату правительства проанализировать обращения обманутых дольщиков, чтобы «хотя бы обозначить перспективу решения той или иной проблемы».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН проанализировал обещание Медведева не повышать налоги шесть лет. Собеседник агентства объяснил, почему с точки зрения обычного человека и бизнеса обещание премьера ничего не значит, и платить придется все больше.

«Платежи эти неналоговые. С юридической точки зрения, там комар носа не подточит: они не становятся налоговыми от того, что их вносят в Налоговый кодекс. Они начинают по-другому администрироваться, но их природа остается неналоговой. С точки зрения юристов правительства, все абсолютно чисто. Но мы с ними разговариваем на разных языках. Потому что после внесения этих платежей в Налоговый кодекс будет наступать другая, более серьезная ответственность за их неуплату. Они станут такими же обязательными как налоги. И с точки зрения обычного человека, обычного бизнесмена это будет выглядеть как увеличение налоговой нагрузки. А с точки зрения юристов, нагрузка останется, какой была. На самом деле это закручивание гаек. Вот о чем речь. Это не означает, что общий объем платежей не изменится. Не вырастет именно объем налоговых платежей. То есть мы платим все больше, а им плевать, потому что по закону все правильно: "Два мира – два сортира"», - заметил эксперт.