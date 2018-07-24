Премьер Израиля прокомментировал инцидент с сирийским самолётом

Соблюдения существующих договорённостей между странами потребовал от Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так он прокомментировал инцидент с сирийским самолётом, который сбили израильские военные, отмечается на официальном сайте кабмина страны.

По его словам, истребитель САР «проник» на территорию Израиля. Он отметил, что происшествие было грубым нарушением соглашений о разъединении между Израилем и Сирией.

Напомним, что самолёт САР был сбит силами израильской армии 24 июля. Военные объяснили своё решение тем, что истребитель нарушил воздушное пространство, углубившись в него на два километра.