Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Горячие новости

Премьер Израиля прокомментировал инцидент с сирийским самолётом

24 Июля 2018 в 19:00
Премьер Израиля прокомментировал инцидент с сирийским самолётом

Соблюдения существующих договорённостей между странами потребовал от Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так он прокомментировал инцидент с сирийским самолётом, который сбили израильские военные, отмечается на официальном сайте кабмина страны.

По его словам, истребитель САР «проник» на территорию Израиля. Он отметил, что происшествие было грубым нарушением соглашений о разъединении между Израилем и Сирией.

Напомним, что самолёт САР был сбит силами израильской армии 24 июля. Военные объяснили своё решение тем, что истребитель нарушил воздушное пространство, углубившись в него на два километра.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.