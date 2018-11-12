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Премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS

12 Ноября 2018 в 06:49
Премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что за сбоем в работе GPS-системы в стране могла стоять Россия, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters.

По его словам, нарушение работы спутниковой службы, зафиксированное во вторник, 6 ноября, было преднамеренным.

«Есть вероятность, что Россия стоила за нарушением работы GPS. Известно, что у Россие есть такие возможности», — цитирует финского премьера Reuters.

Издание отмечает, что во время сбоя работы навигационных систем в регионе проходили учения НАТО, которые завершились в среду, 7 ноября. Хотя Финляндия не является членом Североатлантического альянса, она также принимала участие в учениях. Всего в них приняли участие 31 страна.
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