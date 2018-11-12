Премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS

По его словам, нарушение работы спутниковой службы, зафиксированное во вторник, 6 ноября, было преднамеренным.
«Есть вероятность, что Россия стоила за нарушением работы GPS. Известно, что у Россие есть такие возможности», — цитирует финского премьера Reuters.
Издание отмечает, что во время сбоя работы навигационных систем в регионе проходили учения НАТО, которые завершились в среду, 7 ноября. Хотя Финляндия не является членом Североатлантического альянса, она также принимала участие в учениях. Всего в них приняли участие 31 страна.