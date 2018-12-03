Премьер Башкирии внезапно подал в отставку

Глава правительства Башкирии Рустэм Марданов подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС, приводя соответствующее заявление временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова. Как отмечает RT , просьба Марданова уже удовлетворена.

Хабиров рассказал, что отговаривал Марданова от этого шага. Предположительно экс-премьер Башкирии перейдёт на работу в системе Центрального банка РФ. Врио главы региона подписал указ о награждении Марданова Орденом Салавата Юлаева.

В октябре Радий Хабиров подписал заявления об уходе всем вице-премьерам Башкирии, на их места пришли новые люди. Тогда Марданов также собирался уйти в отставку, однако новый глава региона его отговорил, отмечают Известия .

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв ранее рассказал в эфире НСН о причинах отставка предыдущего главы Башкирии Рустэма Хамитова.