Премьер Башкирии внезапно подал в отставку

Глава правительства Башкирии Рустэм Марданов подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС, приводя соответствующее заявление временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова. Как отмечает RT, просьба Марданова уже удовлетворена.
Хабиров рассказал, что отговаривал Марданова от этого шага. Предположительно экс-премьер Башкирии перейдёт на работу в системе Центрального банка РФ. Врио главы региона подписал указ о награждении Марданова Орденом Салавата Юлаева.
В октябре Радий Хабиров подписал заявления об уходе всем вице-премьерам Башкирии, на их места пришли новые люди. Тогда Марданов также собирался уйти в отставку, однако новый глава региона его отговорил, отмечают Известия.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв ранее рассказал в эфире НСН о причинах отставка предыдущего главы Башкирии Рустэма Хамитова.