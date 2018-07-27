Премьер Австралии опроверг готовность США ударить по Ирану

Глава правительства Австралии Малколм Тёрнбулл не подтвердил информацию о том, что Вашингтон готовится атаковать ядерные объекты Ирана. Премьер-министр назвал домыслами сообщение на эту тему австралийской телекомпании ABC, передаёт британское издание The Guardian. По словам Тёрнбулла, подобные непроверенные утверждения основаны на анонимных источниках, передаёт ТАСС.

Ранее ABC сообщила, что уже в августе, по мнению австралийского правительства, Соединённые Штаты Америки могут разбомбить ядерные объектам Исламской республики. При этом источник телекомпании сообщил, что Вашингтон может попросить Канберру помочь в определении конкретных координат целей с помощью спутниковых систем.