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Прекратила работу единственная электростанция сектора Газа

15 Февраля 2018 в 23:33
Прекратила работу единственная электростанция сектора Газа

Единственная электростанция сектора Газа приостановила работу в связи с израсходованием топлива, что ещё сильнее обострило «энергетический голод».

Как сообщает «Синьхуа», ранее подача электроэнергии в секторе Газа осуществлялась в течение не более 8 часов ежедневно.

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². Столица — город Газа.

По официальной оценке на 2014 год на территории сектора Газа проживает 1760037 человек, по оценке ЦРУ США на июль 2014 года — 1816379 человек  

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