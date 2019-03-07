Предвыборная кампания на Украине вошла в зону турбулентности

Автомобиль активиста Якова Днепровского удивительным образом сгорел после того, как он решил спросить у президента страны Петра Порошенко о разгуле наркоторговли в городе Днепре (Днепропетровске), пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Яков Днепровский увидел, что за ним осуществляли слежку люди, сфотографировавшие номер его машины. В дальнейшем она сгорела.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины назначены Верховной Радой Украины на 31 марта. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на 5-летний срок.

