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Предвыборная кампания на Украине вошла в зону турбулентности

7 Марта 2019 в 21:22
Предвыборная кампания на Украине вошла в зону турбулентности

Автомобиль активиста Якова Днепровского удивительным образом сгорел после того, как он решил спросить у президента страны Петра Порошенко о разгуле наркоторговли в городе Днепре (Днепропетровске), пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Яков Днепровский увидел, что за ним осуществляли слежку люди, сфотографировавшие номер его машины. В дальнейшем она сгорела.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины назначены Верховной Радой Украины на 31 марта. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на 5-летний срок.

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