Вторник
05 марта
USD 65.8
EUR 74.74
Горячие новости

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

5 Марта 2019 в 13:49
Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителя МИД, который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию, не пустили в страну. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольстве в Праге. Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.

Отмечается, что реакция посольства России в Чехии была незамедлительной. Его пресс-секретарь Николай Брякин заявил, что эта ситуация является проявлением недружественных действий не останется без ответа.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.