Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителя МИД, который в составе официальной российской делегации направлялся в Чехию, не пустили в страну. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в посольстве в Праге. Источник отмечает, что дипломат должен был принять участие в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

При этом в чешских СМИ отмечается, что представителя МИД России не пустили в страну «по соображениям безопасности».

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии запланировано на среду, 6 марта.

Отмечается, что реакция посольства России в Чехии была незамедлительной. Его пресс-секретарь Николай Брякин заявил, что эта ситуация является проявлением недружественных действий не останется без ответа.