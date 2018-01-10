Представители платформы «Россия – страна возможностей» сказали о желании объять всю молодёжь

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10 января в Истринском районе прошёл круглый стол открытой платформы «Россия – страна возможностей» в рамках первого полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЦФО. В нём приняли участие представители 11 проектов платформы, среди которых «Молодые профессионалы», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», «РДШ – территория самоуправления» и другие.

В Дискуссии также поучаствовали временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, ректор РГСУ Наталья Починок, которая также является членом наблюдательного совета конкурса и другие. В свою очередь, Клычков рассказал, каким проектам старается оказывать грантовую поддержку.

«Сейчас основной инвестицией в регион является человеческий капитал. Мы максимально заинтересованы в участии и в социальных, и в бизнес-проектах — молодежных и перспективных. На уровне Орловской области я ставлю для себя задачу перехода от просто грантовой поддержки в традиционном виде к грантовой поддержке во взаимосвязи с применением предприятия, финансирования самых нереализуемых идей, которые потом можно будет внедрять уже и на существующие производства, и в государственное управление», - отметил Клычков.

В то же время начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий констатировал омоложение конкурса молодёжных проектов.

«Конкурс очень сильно обновился, он объединяет всю молодежную политику: приглашаются участники в возрасте 14-30 лет, все могут участвовать. Для молодежной политики за 25 лет это действительно прорыв. Из нововведений: у нас добавилась творческая молодежь. Размеры грантового конкурса действительно приличные, потому что мы исходили из потребностей, и весь конкурс, номинации и предложения собирались от ребят, это придумали не мы. Сейчас мы попробуем это в 2018 году и подумаем, что сделать в 2019 и 2020 году. Также к нам добавились вузы, молодежные коллективы, студенческие клубы — мы хотим объять всю молодежь», - заверил Литвицкий.

Стоит отметить, что все участники круглого стола заявили о желании оказывать поддержку проектам платформы «Россия – страна возможностей» и встречаться в регионах РФ с представителями советующих проектов.