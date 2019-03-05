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Представителей Нацгвардии Венесуэлы забросали камнями в Каракасе

5 Марта 2019 в 00:11
Представителей Нацгвардии Венесуэлы забросали камнями в Каракасе

Десятки молодых людей начали закидывать камнями и булыжниками представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, передает ТАСС.

Перед этим неизвестные в карнавальных масках бросили в толпу на улице Лос-Просерес несколько шашек со слезоточивым газом, после чего смешались с толпой.

Гражданское противостояние в Венесуэле продолжается уже несколько недель. 

23 января на митинге спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США в лице Президента Дональда Трампа признали его главой государства. Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну и заморозил активы. Официальным президентом считается Николас Мадуро.

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