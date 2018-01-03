Представитель Украины сравнил войну в Донбассе с конфликтом в Северной Ирландии

Конфликт в Донбассе по течению схож с конфликтом в Северной Ирландии. Такое мнение высказал в беседе с журналистами представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

Он отметил, то угрозы большой войны в Донбассе нет и ситуацию удастся урегулировать быстрее, чем в Нагорном Карабахе или Колумбии.

«Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах - 25 лет, Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия за 50 лет, Палестина…Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирландии конфликт похож на наш», - сказал Марчук.

При этом Марчук предположил, что ситуация в Донбассе может развиваться в невыгодном для Украины свете, пишет «Украинская правда».