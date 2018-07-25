Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

Представитель Украины обругала участников совещания по Донбассу в Минске

25 Июля 2018 в 19:56
Представитель Украины обругала участников совещания по Донбассу в Минске

Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала в Минске заседание подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Сначала Геращенко опоздала на час, после чего начала свое выступление с нападок на Россию, проигнорировав актуальные заявленные темы, в том числе возможность обмена удерживаемыми гражданами.

В ответ на обоснованное замечание в связи с этим представителя ДНР Дарьи Морозовой, Геращенко оскорбила её и покинула совещание, передаёт ТАСС. В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв.

При этом сама представитель Украины написала в соцсетях, что заранее готовила демарш, отмечает Утро.ру. Глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём Twitte, что не удивлён таким поведением Геращенко. По словам сенатора, ещё в АПСЕ «она вела себя, как невменяемая».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.