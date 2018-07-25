Представитель Украины обругала участников совещания по Донбассу в Минске

Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала в Минске заседание подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Сначала Геращенко опоздала на час, после чего начала свое выступление с нападок на Россию, проигнорировав актуальные заявленные темы, в том числе возможность обмена удерживаемыми гражданами.

В ответ на обоснованное замечание в связи с этим представителя ДНР Дарьи Морозовой, Геращенко оскорбила её и покинула совещание, передаёт ТАСС. В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв.

При этом сама представитель Украины написала в соцсетях, что заранее готовила демарш, отмечает Утро.ру. Глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём Twitte, что не удивлён таким поведением Геращенко. По словам сенатора, ещё в АПСЕ «она вела себя, как невменяемая».