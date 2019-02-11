Представитель США по КНДР направляется в Москву

Специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки по КНДР Марк Ламберт приедет сегодня в Москву. Как передает RT , об этом сообщили в посольстве США в Москве.

Ламберт в течение двух дней проведет в российской столице целую серию встреч с высокопоставленными российскими официальными лицами, а также представителями экспертного сообщества. Они обсудят шаги, которые необходимо сделать достижения полного ядерного разоружения Корейского полуострова.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт в конце февраля во Вьетнаме. Перед этим Вашингтон и Пхеньян проведут ещё один раунд предварительных переговоров.