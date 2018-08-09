Представитель Меладзе не подтвердила его задержание на украинской границе

Пресс-секретарь Константина Меладзе Анастасия Драпеко не подтвердила сообщения о задержании композитора и продюсера на границе Украины венгерским пограничниками. По её словам, Меладзе работает в студии звукозаписи на Украине, передает Газета.ру , со ссылкой на Телеканал 360.

Ранее украинский «Канал 24» сообщил, что Константина Меладзе якобы задержали при попытке въехать в Евросоюз со стороны Украины в понедельник, 6 августа. Согласно этой информации, венгерским пограничникам придрались к потёртостям в заграничном паспорте Меладзе, посчитав, что штамп пытались подделать.

В 2017 году младший брат Константина, певец Валерий Меладзе оказался в центре скандала в связи со свадьбой дочери судьи из Краснодара Елены Хахалевой, на которой выступили несколько известных исполнителей. По оценке адвоката Сергея Жорина, на свадебные торжества было потрачено не менее двух миллионов долларов. При этом, согласно сведениям о доходах за 2016 год, доход судьи Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.