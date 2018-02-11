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Представитель Дерипаски рассказал детали иска против Навального

11 Февраля 2018 в 11:19
Представитель Дерипаски рассказал детали иска против Навального

Судебный иск бизнесмена Олега Дерипаски в отношении Алексея Навального направлен конкретно на снятый оппозиционером фильм про бизнесмена. Об этом рассказал официальный представитель Дерипаски.

Он пояснил, что иск не имеет непосредственного отношения к деятельности ФБК и Навальным вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы «выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле и делать ее объектом обывательского интереса».

«Любому человеку было бы неприятно, если бы его частная жизнь была выставлена напоказ и подвергнута различным инсинуациям, сопряженным с грязными намеками и утверждениями», — заявил представитель бизнесмена, слова которого приводит Газета.ру

Накануне стало известно, что суд постановил внести фильм-расследование Навального о связях Олега Дерипаски в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Также было предписано убрать информацию из СМИ.

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